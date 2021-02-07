Найбільші ІТ-гіганти збільшили свої прибутки до $8 трильйонів на тлі пандемії

П’ять найбільших світових IT-гігантів — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) та Facebook — протягом пандемії хвороби COVID-19 збільшили власні прибутки на 20% до 1,1 трильйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це пише The Wall Street Journal.

Загальна ринкова капіталізація зазначених IT-гігантів склала 8 трлн доларів, збільшившись наполовину.

Як зазначається, компанія Apple виросла, зокрема завдяки зростанню попиту на ноутбуки, планшети та інші пристрої на тлі карантину та віддаленої роботи.

Продажі виробів компанії Microsoft також зросли на тлі адаптації людей до дистанційної роботи та карантинних обмежень, зокрема шляхом реалізації ігрових приставок Xbox, ноутбуків Surface тощо.

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Компанія Amazon зміцнила свої позиції на ринку на тлі зростання популярності торгівлі в e-commerce (електронна комерція - ред.). У 2020 році виторг компанії збільшилася на 38%, до 386 млрд доларів. Окрім того, через сплеск попиту на дистанційні покупки Amazon збільшила штат на 500 000 співробітників.

Послуги Google у 2020-му виявилися надзвичайно популярними, оскільки ще більше людей стали витрачати гроші в мережі інтернет.

Навіть компанія Facebook виграла від того, що люди стали більше часу проводити вдома. Компанія запровадила нові функції, наприклад покупки в Instagram, щоб отримати вигоду від буму e-commerce.