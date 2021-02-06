Microsoft не фінансуватиме політиків, які оскаржували перемогу Байдена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
Microsoft також не підтримуватиме політиків і організації на рівні штатів, які намагалися оскаржити результати виборів.
Бред Сміт, президент корпорації, повідомив співробітникам, що в останні чотири роки 20% пожертвувань Microsoft «потрапляли членам Конгресу, які проголосували проти рішення Колегії вибірників».
Аналогічні рішення прийняли десятки великих американських компаній, включаючи Google, Walmart, Marriott, AT&T, Amazon, Comcast, General Electric і American Express.
Корпорація Dow заявила, що до шести років не буде спонсорувати сенаторів, які голосували проти затвердження результатів виборів.
Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії вибірників наступним президентом країни повинен був стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовився визнати поразку.
У день, коли Конгрес повинен був затвердити результати голосування, йому довелося на кілька годин перервати засідання через протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Там повинно було відбутися остаточне затвердження результатів голосувань вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за пост глави Білого дому.
Під час зіткнень біля будівлі Конгресу США загинули чотири людини, затримані 52 людини.