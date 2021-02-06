Microsoft не фінансуватиме політиків, які оскаржували перемогу Байдена

Корпорація Microsoft заявила, що до кінця 2022 року заморожує пожертви усім законодавцям США, які після закінчення виборів проголосували проти затвердження Джо Байдена на посаді президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Microsoft також не підтримуватиме політиків і організації на рівні штатів, які намагалися оскаржити результати виборів.

Бред Сміт, президент корпорації, повідомив співробітникам, що в останні чотири роки 20% пожертвувань Microsoft «потрапляли членам Конгресу, які проголосували проти рішення Колегії вибірників».

Аналогічні рішення прийняли десятки великих американських компаній, включаючи Google, Walmart, Marriott, AT&T, Amazon, Comcast, General Electric і American Express.

Корпорація Dow заявила, що до шести років не буде спонсорувати сенаторів, які голосували проти затвердження результатів виборів.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії вибірників наступним президентом країни повинен був стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовився визнати поразку.

У день, коли Конгрес повинен був затвердити результати голосування, йому довелося на кілька годин перервати засідання через протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Там повинно було відбутися остаточне затвердження результатів голосувань вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за пост глави Білого дому.

Під час зіткнень біля будівлі Конгресу США загинули чотири людини, затримані 52 людини.