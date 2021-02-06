Байден вважає, що «непередбачуваного» Трампа не варто допускати до даних розвідки

Чинний президент США Джо Байден вважає, що його попередника Дональда Трампа не слід допускати до брифінгів розвідувального співтовариства, які зазвичай проводяться для колишніх американських лідерів.

Як передає Укрінформ, про це Байден заявив у своєму інтерв’ю CBS.

Ведуча поцікавилася у Байдена, чи вважає він, що у колишнього американського лідера повинен бути доступ до брифінгів національної розвідки.

«Думаю, не повинен», — відповів демократ і пояснив, що дотримується такої точки зору через «непередбачувану поведінку Трампа».

Водночас Байден підкреслив, що «не хотів би спекулювати на тему того, чого можна побоюватися», якщо експрезидент-республіканець продовжить отримувати дані від розвідки.

Читайте також: Трамп відмовився свідчити в Сенаті у справі щодо свого імпічменту

«Я просто вважаю, що немає необхідності в тому, щоб він мав доступ до цих брифінгів. Яку цінність несе проведення для нього цих брифінгів?» — задався питанням Байден. При цьому він підтвердив неодноразово озвучену ним під час передвиборної кампанії думку про те, що Трамп становить небезпеку. «Я впевнений в цьому», — констатував американський лідер.

Як повідомлялося, напередодні інавгурації Байдена Рон Клайн, що став при ньому керівником апарату співробітників Білого дому, заявив у одному зі своїх інтерв’ю, що адміністрація демократа «вивчить питання про надання Дональду Трампу доступу до брифінгів».

Слід зазначити, що всі колишні президенти США за традицією мають право запитувати і отримувати ті самі брифінги розвідки, які проводять для їх наступників.

Утім сам Трамп раніше не раз висловлював сумніви в достовірності наданих йому розвідувальних даних щодо Росії.

Як передавав Укрінформ, інавгурація нового президента США Джо Байдена відбулася 20 січня.

Фото: The White House