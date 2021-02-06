Байден вважає, що «непередбачуваного» Трампа не варто допускати до даних розвідки
Як передає Укрінформ, про це Байден заявив у своєму інтерв’ю CBS.
Ведуча поцікавилася у Байдена, чи вважає він, що у колишнього американського лідера повинен бути доступ до брифінгів національної розвідки.
«Думаю, не повинен», — відповів демократ і пояснив, що дотримується такої точки зору через «непередбачувану поведінку Трампа».
Водночас Байден підкреслив, що «не хотів би спекулювати на тему того, чого можна побоюватися», якщо експрезидент-республіканець продовжить отримувати дані від розвідки.
«Я просто вважаю, що немає необхідності в тому, щоб він мав доступ до цих брифінгів. Яку цінність несе проведення для нього цих брифінгів?» — задався питанням Байден. При цьому він підтвердив неодноразово озвучену ним під час передвиборної кампанії думку про те, що Трамп становить небезпеку. «Я впевнений в цьому», — констатував американський лідер.
Як повідомлялося, напередодні інавгурації Байдена Рон Клайн, що став при ньому керівником апарату співробітників Білого дому, заявив у одному зі своїх інтерв’ю, що адміністрація демократа «вивчить питання про надання Дональду Трампу доступу до брифінгів».
Слід зазначити, що всі колишні президенти США за традицією мають право запитувати і отримувати ті самі брифінги розвідки, які проводять для їх наступників.
Утім сам Трамп раніше не раз висловлював сумніви в достовірності наданих йому розвідувальних даних щодо Росії.
Як передавав Укрінформ, інавгурація нового президента США Джо Байдена відбулася 20 січня.
Фото: The White House