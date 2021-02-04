Звільнили главу соцмережі Parler, якою користувалися прихильники Трампа

Виконавчого директора альтернативної платформи соціальних мереж Parler Джона Матце звільнили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на його заяву.

"29 січня 2021 року правління Parler на чолі з Ребеккою Мерсер, вирішило негайно звільнити мене з посади виконавчого директора Parler. Я не брав участі в цьому рішенні", - сказав Матце.

За його словами, протягом останніх кількох місяців він «зіткнувся з постійним опором» його баченню продукту та погляду на те, як слід керувати Parler.

Як повідомляв Укрінформ, Parler набув популярності серед прихильників Трампа після того, як їхні дописи останніми місяцями із закликами розпочати рішучі дії протесту проти перемоги Джо Байдена почали обмежуватися в інших соцмережах.

Amazon Web Services припинив надавати доступ мережі Parler після того, як оприлюднив заяву, що платформа має насильницький вміст, пов'язаний зі штурмом Капітолію 6 січня.

Компанія Google також видалила Parler зі свого онлайн-магазину після подій 6 січня.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа 14 січня Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

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