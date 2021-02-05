NASA надало понад $90 млн приватній компанії для транспортування обладнання на Місяць

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору NASA виділило багатомільйонний грант приватній компанії Firefly Aerospace для доставлення на поверхню Місяця наукового обладнання.

Про це американське відомство повідомило в четвер на офіційному сайті, передає Укрінформ.

«NASA виділило компанії Firefly Aerospace із Седар Парк, штат Техас, близько $93,3 для доставлення на Місяць комплексу з 10 науково-дослідних і технологічних комплексів у 2023 році», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що обладнання має бути спрямоване в район Моря Криз на видимій стороні місячної поверхні з метою вивчення умов, а також ресурсів супутника Землі, що «допоможе підготуватися до місій освоєння Місяця людиною».

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Грант є частиною ініціативи NASA «Комерційні послуги з доставлення корисного вантажу на поверхню Місяця» (CLPS), яка є ключовою частиною програми «Артеміда». Компанія Firefly Aerospace відповідатиме за комплексні послуги доставлення, в тому числі інтеграцію корисних вантажів, запуск із Землі, посадку на Місяць, а також деякі операції в межах місій. З цією метою компанія використовуватиме посадковий модуль Blue Ghost, який вона спроєктувала й розробила на підприємстві в Седар Парк.

Як повідомлялося, раніше вже було виділено п’ять траншів в межах програми CLPS.