Робопсів Boston Dynamics навчили прибирати сміття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Digital Trends.
"Тепер, коли у Spot є рука, окрім ніг та камер", - заявили у компанії.
Зазначається, що робособака може прибирати з підлоги предмети (або сміття), наводить лад у вітальні, відчиняє двері, вмикає або вимикає світло, доглядає за садом.
«Рух руки та тіла автоматично координуються для спрощення виконання завдань та розширення робочого простору руки, для її безмежного руху", - додали у Boston Dynamics.
25-кілограмовий робособака Spot був ще представлений у 2016 році, але тоді у нього не були руки.
Як повідомляв Укрінформ, інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics опублікувала вражаюче новорічне відео з роботами, які танцюють під пісню «Do You Love Me?».
Фото: Boston Dynamics