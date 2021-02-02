Робопсів Boston Dynamics навчили прибирати сміття

Інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics показала як робособака Spot прибирав сміття на вулиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Digital Trends.

"Тепер, коли у Spot є рука, окрім ніг та камер", - заявили у компанії.

Зазначається, що робособака може прибирати з підлоги предмети (або сміття), наводить лад у вітальні, відчиняє двері, вмикає або вимикає світло, доглядає за садом.

«Рух руки та тіла автоматично координуються для спрощення виконання завдань та розширення робочого простору руки, для її безмежного руху", - додали у Boston Dynamics.

25-кілограмовий робособака Spot був ще представлений у 2016 році, але тоді у нього не були руки.

Як повідомляв Укрінформ, інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics опублікувала вражаюче новорічне відео з роботами, які танцюють під пісню «Do You Love Me?».

Фото: Boston Dynamics