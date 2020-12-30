Роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на YouTube-канал компанії.
«Вся наша команда зібралася, щоб відсвяткувати початок року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим», - йдеться в привітанні, опублікованому під відео.
На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії. У центрі уваги - два людиноподібних роботи Atlas.
Як зазначає ресурс New Atlas, за останнє десятиліття цей робот продемонстрував приголомшливо швидку еволюцію: в 2013 році він ледве міг ходити, в 2015 вже демонстрував прийоми паркура, а торік - акробатики.
Як повідомляв Укрінформ, німецький автовіробнік Volkswagen представив прототип автономного робота, який зможите заряджати електричні автомобілі в майбутньому.
А в Каліфорнії (США) стартап Nuro планирует запуск робототехніки, яка з наступного року доставлятіме покупцям товари без людини-водія за кермом.