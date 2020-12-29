Volkswagen представив прототип автономного робота-зарядки

Німецький автовиробник Volkswagen представив прототип автономного робота, який зможе заряджати електричні автомобілі в майбутньому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

У самому роботі встановлені зарядні батареї, завдяки яким робот зможе заряджати електрокари, які знаходяться на парковці.

Зазначається, що робота можна активувати через додаток, і він працює повністю автономно.

«Він самостійно прямує до автомобіля, який потрібно зарядити, і здійснює з ним зв’язок: від відкриття розетки для зарядки та підключення штекера до від’єднання його. Весь процес зарядки відбувається без будь-якої участі людини», - додали у компанії.

У Volkswagen зазначили, що як тільки транспортний засіб повністю заряджений, робот самостійно відвозить свій акумулятор назад до центральної зарядної станції.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники Північно-Західного університету в Іллінойсі створили робота на водній основі, який може виконувати різні функції, зокрема, переміщувати речі, каталізувати хімічні реакції та навіть танцювати.

Фото з сайту electrek.co