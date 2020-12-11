У США створили крихітного робота, який на 90% складається з води

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт університету.

Робот, подібний до маленької тваринки, зовні м’який, оскільки на 90% складається з води, а всередині має нікелеву основу, яка може змінювати форму у відповідь на вплив зовнішніх магнітних полів. Ці роботи дуже малі — розміром приблизно з монету — однак вони здатні виконувати низку завдань, як-от ходити зі швидкістю середньостатистичної людини, а також збирати та переносити речі.

Як зазначає Techcrunch, дослідники, які створили крихітного робота, передбачають виготовлення ще менших його версій — достатньо невеликих, щоб діяти на мікроскопічному рівні, можливо, для програм доставки ліків безпосередньо в організмі пацієнта.

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Також роботів можна запрограмувати на роботу за схемою «рій», що дозволило б їм об’єднуватися для вирішення масштабніших завдань, наприклад, накладання шва у випадку травми.