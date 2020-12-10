Український науковець вперше отримав грант Європейської дослідницької ради

Старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Шевченка доктор хімічних наук Павло Михайлюк став першим українцем, який отримав європейський грант у сфері органічної хімії.

Про це йдеться у журналі Європейської дослідницької ради (ERC), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За допомогою свого гранту консолідатора (керівника проєкту) ERC Павло Михайлюк сподівається вирішити питання (бензолових сполук - ред.) та сприяти розвитку медицини, використовуючи нові ізостери - молекули з подібною формою та властивостями. Обмін однієї біологічно активної ізостери на іншу дозволяє підвищити біологічні та фізичні властивості сполуки, не вносячи істотних змін у хімічну структуру. Команда Павла Михайлюка розробить інноваційні біоізостери, які будуть включені до кількох противірусних, протизапальних та гіпотензивних препаратів», - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у ERC, одним з найпоширеніших структурних елементів у хімії є так зване бензольне кільце (цикл атомів і зв’язків у молекулі). На сьогодні понад 500 ліків, включаючи аспірин та парацетамол, складаються з речовин, що містять бензол. При цьому фармацевтичні компанії намагаються розробляти та поставляти на ринок нові ліки з використанням таких «будівельних блоків» з елементами бензолу. Тож метою досліджень, які очолює український науковець, є знайти так звані безпатентні еквіваленти наявним лікарським засобам та посилити їх лікувальні властивості.

Грант, наданий ERC, передбачає фінансування в обсязі 1,9 мільйона євро протягом 60 місяців.

Загалом цьогоріч ERC обрала для фінансування відповідно до так званих грантів консолідатора вісім інноваційних проєктів учених з Хорватії, Чехії, Німеччини, Італії, Португалії, Румунії, Іспанії й України.

Павло Михайлюк здобув ступінь кандидата наук з органічної хімії в Інституті технології в Карлсруе та захистив докторат у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він проводить дослідження у представництві компанії Enamine Ltd в Україні. Ця компанія є глобальним провайдером хімічних та біологічних послуг для біотехнологічних компаній, академічних інституцій та дослідницьких організацій.

Як зазначається на сайті Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, у 2018 році Михайлюк отримав премію Президента України для молодих вчених за роботу «Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії».