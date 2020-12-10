Український науковець вперше отримав грант Європейської дослідницької ради

Український науковець вперше отримав грант Європейської дослідницької ради

Укрінформ
Старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Шевченка доктор хімічних наук Павло Михайлюк став першим українцем, який отримав європейський грант у сфері органічної хімії.

Про це йдеться у журналі Європейської дослідницької ради (ERC), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За допомогою свого гранту консолідатора (керівника проєкту) ERC Павло Михайлюк сподівається вирішити питання (бензолових сполук - ред.) та сприяти розвитку медицини, використовуючи нові ізостери - молекули з подібною формою та властивостями. Обмін однієї біологічно активної ізостери на іншу дозволяє підвищити біологічні та фізичні властивості сполуки, не вносячи істотних змін у хімічну структуру. Команда Павла Михайлюка розробить інноваційні біоізостери, які будуть включені до кількох противірусних, протизапальних та гіпотензивних препаратів», - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у ERC, одним з найпоширеніших структурних елементів у хімії є так зване бензольне кільце (цикл атомів і зв’язків у молекулі). На сьогодні понад 500 ліків, включаючи аспірин та парацетамол, складаються з речовин, що містять бензол. При цьому фармацевтичні компанії намагаються розробляти та поставляти на ринок нові ліки з використанням таких «будівельних блоків» з елементами бензолу. Тож метою досліджень, які очолює український науковець, є знайти так звані безпатентні еквіваленти наявним лікарським засобам та посилити їх лікувальні властивості.

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Грант, наданий ERC, передбачає фінансування в обсязі 1,9 мільйона євро протягом 60 місяців.

Загалом цьогоріч ERC обрала для фінансування відповідно до так званих грантів консолідатора вісім інноваційних проєктів учених з Хорватії, Чехії, Німеччини, Італії, Португалії, Румунії, Іспанії й України.

Павло Михайлюк здобув ступінь кандидата наук з органічної хімії в Інституті технології в Карлсруе та захистив докторат у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він проводить дослідження у представництві компанії Enamine Ltd в Україні. Ця компанія є глобальним провайдером хімічних та біологічних послуг для біотехнологічних компаній, академічних інституцій та дослідницьких організацій.

Як зазначається на сайті Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, у 2018 році Михайлюк отримав премію Президента України для молодих вчених за роботу «Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії».

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