Кабмін затвердив 19 нових науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками

Уряд затвердив перелік науково-технічних розробок у межах виконання державного замовлення у 2020-2021 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

До переліку включено 19 розробок за пріоритетними напрямами: інформаційні та комунікаційні технології – 3; енергетика та енергоефективність – 3; раціональне природокористування – 5; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань – 4; нові речовини і матеріали – 4.

Завершення робіт заплановано у грудні 2021року. Прогнозований розмір фінансування становить 29 млн 46 тис. грн.