Мінінфраструктури планує у 2021 році масштабні інвестпроєкти - Криклій

Наступного року Міністерство інфраструктури продовжить реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів, зокрема на засадах державно-приватного партнерства, а також реформування і цифровізацію всієї галузі.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це сказав міністр Владислав Криклій 3 грудня під час «EBA Infrastructure Day 2020».

Міністр зазначив, що серед ключових проєктів відомства на наступний рік у залізничній галузі - передача у концесію вокзалів і станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський і Хмельницький; реформування системи суспільно важливих перевезень пасажирів залізницею; запровадження системи замовлення суспільно важливих приміських перевезень пасажирів залізницею.

У галузі водного транспорту міністерство наступного року планує: передати в концесію залізнично-поромний комплекс і контейнерний термінал порту Чорноморськ, пасажирський комплекс Одеського порту, Бердянський морський порт; підготувати до передачі в концесію порти в Ізмаїлі та Маріуполі.

Зазначається, що Мінінфраструктури у 2021 році працюватиме над розвитком регіональних портів та розпочне р еконструкцію аеропортів у Вінниці, Херсоні та Рівному, продовження будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Дніпропетровськ».

Для цифровізації інфраструктури на транспорті у наступному році Мінінфраструктури у співпраці з іншими відомствами планує перейти на безпаперові технології оформлення вантажів при перетині кордону, а також впровадити єдиний цифровий сервіс для оформлення та супроводження вантажних перевезень.

На виконання зобов’язань за ініціативою Єврокомісії «Європейський зелений курс» міністерство продовжуватиме популяризувати громадський електричний транспорт у містах і розвиток мультимодальних перевезень.

Міністр також розповів про плани відомства щодо виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Так, у 2021 році Мінінфраструктури планує підписати Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, укласти Угоду про лібералізацію міжнародних транзитних автоперевезень вантажів з ЄС, прискорити адаптацію законодавства у сфері автотранспорту, поштових та кур’єрських послуг, схвалити ключові євроінтеграційні законопроєкти, розблокувати питання включення внутрішніх водних шляхів до Транс’європейської мережі TEN-T, а також завершити перегляд та оновлення додатка «Транспорт» в Угоді про асоціацію.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури України розробляє масштабний цифровий проєкт із контролю за будівництвом «Прозоре будівництво», що передбачає створення системи управління інфраструктурними будівельними проєктами з наданням онлайн-інформації.