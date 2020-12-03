Закон про внутрішній водний транспорт сприятиме відродженню річкових перевезень - Криклій

Ухвалений Верховною Радою закон «Про внутрішній водний транспорт» сприятиме відродженню річкових перевезень і збільшенню вантажопотоку на українських річках до 30 млн тонн на рік.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграмі.

«Ми врахували пропозиції бізнесу та спільно доопрацювали цей законопроєкт під час його підготовки до другого читання. Вдячний всім, хто був небайдужий і долучився до цього процесу, а також народним депутатам за прийняте рішення», - написав міністр.

Він додав, що закон сприятиме збільшенню вантажопотоку на українських річках до 30 млн тонн на рік, економічний ефект від чого для держави становитиме до 13-16 млрд грн щороку.

Крім цього, закон стимулюватиме покращення конкуренції на ринку, збільшення інвестицій завдяки рівним умовам і прозорим правилам, а також створення нових робочих місць. Документ передбачає і створення Держфонду розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені.

Також закон дерегулює галузь шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах, спрощує адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів, імплементує європейські норми та приводить українське законодавство у відповідність до європейського.

Крім цього, документ сприятиме розвитку суднобудування та відновленню українських підприємств, лібералізує ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулює міжнародну торгівлю.

«Перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років», - зазначив Криклій.

Читайте також: Верховна Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт

За його словами, новий закон дасть змогу використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну та забезпечить розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон "Про внутрішній водний транспорт" у другому читанні.