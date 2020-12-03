Верховна Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за документ проголосували 276 народних депутатів.

Документ уніфікує терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалює нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд. Також він закріплює у законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Водночас документ регулює відносини, пов’язані з використанням річкових суден, суден змішаного плавання, малих, спортивних суден і водних мотоциклів під час їх плавання внутрішніми водними шляхами та визначає правовий режим об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту. Крім цього законопроєкт унормовує: діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання в сфері контролю за безпекою судноплавства та функціонування підприємств з утримання річкових водних шляхів, суб’єктів господарювання будь-якої форми власності, які використовують об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, у тому числі портів (терміналів), судновласників, інших суб’єктів та споживачів їхніх послуг.

Також документом встановлюються санкції за порушення законодавства у галузі внутрішнього водного транспорту. Зокрема передбачено штрафи: за невиконання особами, які перебувають на борту судна, розпоряджень капітана або судноводія, за створення перешкод капітану у забезпеченні безпечного плавання, за керування неправильно зареєстрованим судном або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, за керування судном особою яка немає на це права, за порушення правил плавання морськими і внутрішніми водними шляхами, порядку входження суден у порт, стоянки в порту і виходу з порту, та за низку інших порушень.

Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» (№1182-1-д) був підготовлений з урахуванням стандартів Європейського Союзу, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема документ імплементує в українське законодавство норми п’яти основних європейських директив у сфері внутрішнього водного транспорту та вимоги, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Згідно з підрахунками Мінінфраструктури з прийняттям закону «Про внутрішній водний транспорт» обсяг річкових вантажоперевезень з поточних 12 млн тонн зросте до 30 млн тонн на рік з економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн щороку.