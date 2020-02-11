Закон про внутрішній водний транспорт: Криклій очікує ухвалення найближчим часом

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує на ухвалення Верховною Радою закону про внутрішній водний транспорт найближчим часом.

Про це він сказав під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливим є ухвалення закону про внутрішній водний транспорт. Дуже розраховую, що найближчим часом він буде ухвалений у Верховній Раді", - сказав Криклій.

Як повідомлялося, Верховна Рада у грудні 2019 року відправила на доопрацювання до комітету з питань транспорту та інфраструктури законопроєкт №1182 та альтернативні №1182-1, №1182-2 про внутрішній водний транспорт.

У пояснювальній записці до законопроєкту №1182 зазначається, що метою розробки проєкту акта є правове врегулювання правовідносин в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах та встановлення економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту.