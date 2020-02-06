Проєкт судноплавства по Дніпру та Прип'яті у стадії практичної реалізації - Криклій

Проєкт із відновлення судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, в тому числі в рамках міжнародного річкового шляху Е40, вийшов на стадію практичної реалізації.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій за результатами зустрічі з міністром транспорту та комунікацій Республіки Білорусь Олексієм Авраменком, що відбулася 6 лютого у Мінську, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е40 вийшов на стадію практичної реалізації", - заявив Криклій.

Він додав, що роботи з доведення судоходних глибин до необхідного рівня, а також інші заходи заплановано розпочати з відкриттям навігації.

Під час двосторонньої зустрічі було обговорено широке коло питань українсько-білоруського співробітництва у сфері транспортної інфраструктури та розвитку міжнародних транспортних коридорів Чорне море – Балтійське море.

Очільник українського міністерства поінформував, що на 2020 рік українською стороною заплановано розширення зони Річкової інформаційної служби від м. Вишгород до кордону з Республікою Білорусь. До кінця 2021 року передбачено заходи щодо забезпечення радіозв’язку в діапазоні морської рухомої служби.

Окрім цього, триває активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ - Мозир - Київ з використанням судна «Світанок», яке належить ДП «Адміністрація річкових портів». Планується, що судно буде готове до виходу в рейс наприкінці квітня 2020 року.

Під час зустрічі з білоруським колегою міністр інфраструктури України відзначив збільшення обсягів перевезень залізничним транспортом і позитивний досвід із реалізації спільно з Білоруссю проєктів міжнародних залізничних перевезень потягами «Вікінг» і «Зубр», а також зростання пасажиропотоку в авіаційній сфері.

Було парафовано угоду щодо взаємного визнання сертифікатів льотної придатності авіаційної техніки.

Читайте також: Україна та Білорусь скасовують дозволи у сфері нерегулярних автоперевезень

Як повідомлялось, водний шлях E40 є одним із міжнародних внутрішніх водних шляхів, створення якого підтримує Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй у рамках Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance), що набрала чинності у 1999 році.

E40 має з’єднати Балтійське море з Чорним морем (Гданськ - Варшава - Берестя - Мо­зир - Ки­їв - Херсон) та пролягти через три країни: Польщу, Білорусь, Україну. Протяжність шляху - близько 2250 км.