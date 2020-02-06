Україна та Білорусь скасовують дозволи у сфері нерегулярних автоперевезень

Україна досягла угоди з Білоруссю про скасування дозвільної системи у сфері нерегулярних вантажних та пасажирських автоперевезень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні, 6 лютого 2020 року, міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту та комунікацій Республіки Білорусь Олексій Авраменко підписали Протокол між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що цим Протоколом передбачається звільнення від дозвільної системи автомобільних перевезень вантажів та пасажирів у нерегулярному сполученні.

"Білорусь стала третьою країною, з якою підписано повну лібералізацію вантажних перевезень. До цього в травні 2016 року такий документ було підписано зі Швейцарією, а в червні 2019 року - з Великою Британією", - прокоментували у пресслужбі.

Криклій зазначив, що відсутність бар’єра у вигляді дозволів надає нові можливості не тільки для автомобільних перевезень, а й для розвитку товарообігу між країнами. Перевізники не залежатимуть від кількості дозволів, не втрачатимуть час на їх оформлення. Це також зменшить фінансове навантаження для перевізників.

«Впевнений, що Верховна Рада не буде зволікати з ратифікацією цієї угоди. Ще 2 роки тому двосторонні дозволи Республіки Білорусь були в надзвичайному дефіциті, а підписання Протоколу нівелює будь-які ризики створення дефіциту дозволів на цьому напрямку в майбутньому», - заявив український міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 грудня 2019 року почав працювати інтернет-портал e-transport.gov.ua, який об’єднав електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі.

На порталі надаються 6 послуг: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайн-трансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.