В Україні запустили е-бронювання дозволів на вантажні перевезення

Державна служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) запровадила електронне бронювання дозволів на міжнародні вантажні превезення через Транспортний портал електронних послуг.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

"З 02.01.2020 Укртрансбезпекою запроваджено процес електронного бронювання дозволів на міжнародні вантажні перевезення через Транспортний портал електронних послуг, який працює у тестовій експлуатації. За сьогоднішній день заброньовано вже більше 500 дозволів", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Мінінфраструктури, електронне бронювання гарантує резервування за перевізником бланку дозволу. Для отримання заброньованого дозволу перевізнику під час оформлення та видачі його на спеціальних пунктах (ПВД) необхідно пред’явити передбачені законодавством документи.

Водночас, у міністерстві просять врахувати, що багаторазові дозволи Франції та Нідерландів, які були заброньовані перевізниками, яким не розподілено такі дозволи відповідно до таблиць, що додаються до Протоколу Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав, видаватись на ПВД не будуть, кошти за їх бронювання перевізникам буде повернуто.

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Мінінфраструктури нагадує, що 40% всіх дозволів залишаються доступними для оформлення та видачі при усному зверненні на ПВД.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 грудня 2019 року почав працювати в режимі дослідної експлуатації портал e-transport.gov.ua, який об’єднав електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі.

Нині на порталі надаються 6 послуг: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайн-трансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.