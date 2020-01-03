В Україні запустили е-бронювання дозволів на вантажні перевезення
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
"З 02.01.2020 Укртрансбезпекою запроваджено процес електронного бронювання дозволів на міжнародні вантажні перевезення через Транспортний портал електронних послуг, який працює у тестовій експлуатації. За сьогоднішній день заброньовано вже більше 500 дозволів", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у Мінінфраструктури, електронне бронювання гарантує резервування за перевізником бланку дозволу. Для отримання заброньованого дозволу перевізнику під час оформлення та видачі його на спеціальних пунктах (ПВД) необхідно пред’явити передбачені законодавством документи.
Водночас, у міністерстві просять врахувати, що багаторазові дозволи Франції та Нідерландів, які були заброньовані перевізниками, яким не розподілено такі дозволи відповідно до таблиць, що додаються до Протоколу Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав, видаватись на ПВД не будуть, кошти за їх бронювання перевізникам буде повернуто.
Мінінфраструктури нагадує, що 40% всіх дозволів залишаються доступними для оформлення та видачі при усному зверненні на ПВД.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 грудня 2019 року почав працювати в режимі дослідної експлуатації портал e-transport.gov.ua, який об’єднав електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі.
Нині на порталі надаються 6 послуг: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайн-трансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.