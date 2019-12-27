В Україні планують увести цифрові дозволи на міжнародні вантажні автоперевезення

У Міністерстві інфраструктури України працюють над впровадженням цифрових дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації транспортного порталу електронних послуг 27 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступним нашим кроком будуть цифрові дозволи. І ми виходимо з цією пропозицією до наших найбільших партнерів: до Польщі, до Молдови, до Азербайджану, до Казахстану. Щоб ми змінювали паперові бар’єри і створювали цифрові рішення, які точно спрощують перевезення, обмін інформацією і обмін товарами”, - розповів Криклій.

Наразі автомобільні перевізники мають можливість на порталі електронних послуг для транспортної галузі подати заявку на отримання такого дозволу, оплатити його та забронювати бланк для конкретного перевізника.

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Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що у міністерстві кожного тижня планують впроваджувати нову цифрову послугу.

“Ми як уряд намагаємося кожного тижня запускати нову цифрову послугу, нещодавно ми запустили “Електронний кабінет забудовника”, це перша автоматична послуга без участі чиновника”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 грудня 2019 року почав працювати інтернет-портал e-transport.gov.ua, який об’єднав електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі.

Нині на порталі надаються 6 послуг: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайн-трансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.