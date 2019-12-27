Уряд підтримав ідею створення регулятора у сфері транспорту

Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту».

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій 27 грудня за підсумками засідання уряду, повідомляє пресслужба міністерства.

"Уряд підтримав ідею створення національного регулятора у сфері транспорту", - сказав Криклій.

Він зауважив, що створення національного регулятора у сфері транспорту забезпечить ефективне регулювання діяльності на ринках природних монополій, зокрема, формування тарифної політики.

«Передбачається утворення Національної комісії – центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензій на право впровадження діяльності у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання ліцензійних умов тощо», - зазначив Криклій.

Міністр інфраструктури наголосив, що йдеться про збалансування інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на ринку транспортних послуг, що перебуває у стані природної монополії, та споживачів їхніх послуг.

Утворення регулятора, за словами Криклія, вирішуватиме такі завдання: забезпечення рівних можливостей доступу до послуг підприємств транспорту, сприяння конкуренції на суміжних ринках, формування цінової і тарифної політики на ринку транспортних послуг із застосуванням стимулюючих механізмів, контролю за ціноутворенням, недопущення перехресного субсидіювання.