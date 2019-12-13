Криклій обіцяє скасувати пільги "Борисполю" на вимогу АМКУ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що виконає рекомендації Антимонопольного комітету щодо внесення змін до наказу, який ставив Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище у порівнянні з іншими українськими летовищами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«З метою дотримання принципу економічної конкуренції та на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, Мінінфраструктури підготує відповідні зміни до наказу від 04.06.2019 № 415 та усуне диспаритетні умови, встановлені наказом. Ми працюємо над збалансуванням інтересів держави та користувачів повітряного простору», - зазначив Криклій, коментуючи відповідне рішення Антимонопольного комітету.

Керівник ДП "Украерорух" Андрій Ярмак зауважив, що підприємство отримало від Мінінфраструктури доручення щодо оптимізації витрат на 2020 рік та внесення відповідних змін до фінансового плану підприємства з метою максимального врахування інтересів користувачів повітряного простору.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року Антимонопольний комітет розглянув справу щодо Мінінфраструктури в частині встановлення ставок плати за аеронавігаційне обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі: 210,0 євро для міжнародного аеропорту «Бориспіль» та 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни (наказ Мінінфраструктури від 04.06.2019 № 415 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України»). Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів.

Як відомо, у вересні 2019 року Асоціація "Аеропорти України" опублікувала заяву, в якій вимагала скасувати наказ Мінінфраструктури № 415 від 4 червня 2019 року.