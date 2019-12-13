АМКУ зобов'язав Мінінфраструктури скасувати пільги для "Борисполя"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав Міністерство інфраструктури внести зміни до наказу, який ставить Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище у порівнянні з іншими українськими летовищами.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалась на ринку авіаційних перевезень, Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ зазначили, що наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року № 415 "Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.

На думку Антимонопольного комітету, наслідками встановлення таких ставок можуть бути: збільшення вартості перельотів на внутрішніх та міжнародних рейсах для тих аеропортів країни, для яких встановлена ставка удвічі більша, ніж для аеропорту "Бориспіль"; авіакомпанії не будуть зацікавлені у здійсненні авіаперевезень в інші міжнародні аеропорти України, крім МА "Бориспіль"; зменшення кількості авіарейсів в інші аеропорти України крім аеропорту "Бориспіль", у якого навпаки відбудеться збільшення авіарейсів.

В АМКУ наголошують, що враховуючи наведене, дії Мінінфраструктури, що полягають у виданні наказу, яким встановлено для одного аеропорту вдвічі меншу ставку, ніж для всіх інших аеропортів країни, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які полягають у наданні окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до обмеження конкуренції.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Асоціація "Аеропорти України" опублікувала заяву, в якій вимагала скасувати наказ Мінінфраструктури № 415 від 4 червня 2019 року.