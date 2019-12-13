АМКУ зобов'язав Мінінфраструктури скасувати пільги для "Борисполя"
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
"Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалась на ринку авіаційних перевезень, Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - йдеться у повідомленні.
В АМКУ зазначили, що наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року № 415 "Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.
На думку Антимонопольного комітету, наслідками встановлення таких ставок можуть бути: збільшення вартості перельотів на внутрішніх та міжнародних рейсах для тих аеропортів країни, для яких встановлена ставка удвічі більша, ніж для аеропорту "Бориспіль"; авіакомпанії не будуть зацікавлені у здійсненні авіаперевезень в інші міжнародні аеропорти України, крім МА "Бориспіль"; зменшення кількості авіарейсів в інші аеропорти України крім аеропорту "Бориспіль", у якого навпаки відбудеться збільшення авіарейсів.
В АМКУ наголошують, що враховуючи наведене, дії Мінінфраструктури, що полягають у виданні наказу, яким встановлено для одного аеропорту вдвічі меншу ставку, ніж для всіх інших аеропортів країни, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які полягають у наданні окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до обмеження конкуренції.
Як повідомлялося, у вересні 2019 року Асоціація "Аеропорти України" опублікувала заяву, в якій вимагала скасувати наказ Мінінфраструктури № 415 від 4 червня 2019 року.