Українські авіакомпанії в листопаді виконали вчасно майже 85% рейсів

Вітчизняні авіакомпанії у листопаді виконали вчасно 84,7% рейсів з українських аеропортів, іноземні – 86,8%.

Про це свідчить рейтинг пунктуальності, який оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури України.

"84,7% рейсів українських та 86,8% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.

Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Атласджет Україна" (вчасно виконано 92,3% рейсів), "Браво" (92,3% рейсів), "Роза вітрів" (90,8%) , "Міжнародні авіалінії України" (89,5%), "Мотор-Січ" (84,7%).

Серед іноземних сім авіакомпаній виконали 100% рейсів вчасно: Air Arabia, Azerbaijan Airlines, Alitalia, Air Serbia, Georgian Airways, Air Malta, Iraqi Airlines.

Згідно з даними Мінінфраструктури, в листопаді вітчизняні авіакомпанії з аеропортів України здійснили 3 812 рейсів, іноземні – 2 866.

Як повідомлялося, вітчизняні авіакомпанії в жовтні цього року виконали вчасно 82% рейсів з українських аеропортів, іноземні – 80%.