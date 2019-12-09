Пасажиропотік аеропорту "Харків" за 11 місяців зріс майже на 40%

Міжнародний аеропорт "Харків" за 11 місяців поточного року збільшив пасажиропотік на 39%, обслуживши за цей період понад 1,2 мільйона пасажирів на внутрішніх і міжнародних напрямках.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, яка входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомили у пресслужбі, динамічне розширення маршрутної мережі дозволило за підсумками 11 місяців 2019 року збільшити кількість обслужених рейсів до 5 138 - це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Пасажиропотік аеропорту "Харків" у листопаді досяг 115,2 тисячі пасажирів. Це на 59% більше, ніж за той самий місяць минулого року, коли показник становив 72,6 тисячі. Аеропорт обслужив 95,4 тисячі пасажирів міжнародних рейсів; 19,8 тисячі на внутрішніх перельотах і показав зростання цих показників на 72% і 16% відповідно", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту "Нью Системс АМ", яка також входить до групи DCH.

За листопад 2019 року аеропорт "Харків" обслужив 477 вильотів авіакомпаній - це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярними напрямками, за даними пресслужби аеропорту, стали Шарм-ель-Шейх, Київ, Стамбул, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Шарджа, Катовіце і Прага.

Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), стабільний приріст операційних показників МАХ дозволив йому увійти за підсумками третього кварталу 2019 року в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів за рік.

Аеропорт Харкова постійно розширює маршрутну мережу і відкриває продаж квитків на нові напрямки. З 27 грудня авіакомпанія МАУ і туроператор Coral Travel запускають рейси до турецького міста Кайсері. З 16 січня 2020 року лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває регулярне сполучення Харкова з Будапештом. А з 29 березня цей самий перевізник відкриє перельоти до Варшави (Модлін).

Квитки на нових напрямках вже доступні для купівлі в авіакасах аеропорту "Харків" і на його сайті, а також на сайтах авіакомпаній і в квиткових агентствах, повідомляє пресслужба.