Харківський аеропорт увійшов до ТОП-5 рейтингу ACI Europe

Міжнародний аеропорт "Харків", за підсумками третього кварталу 2019 року, увійшов в європейський ТОП-5 за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів, які обслуговують до 5 млн мандрівників на рік.

Такі дані оприлюднені Європейським відділенням Міжнародної ради аеропортів ACI Europe, повідомили Укрінформу в пресслужбі аеропорту.

ACI Europe щомісяця складає глобальні рейтинги, аналізуючи водночас дані понад 230 аеропортів Європи та загальні тренди в світі. За динамікою приросту пасажиропотоку, за підсумками III кварталу 2019 року, аеропорт "Харків", який входить до групи DCH Олександра Ярославського, з показником 42,1% посів четверте місце у своїй категорії серед п'яти європейських аеропортів.

"Харківський аеропорт має шанси надалі посідати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільний довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду. Так, за підсумками жовтня 2019 року, пасажиропотік аеропорту "Харків" збільшився на рекордні 70%", - зазначила компанія-оператор аеропорту New Systems AM, що також входить в DCH.

Як говориться в повідомленні, Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), що базується в Брюсселі, представляє понад 500 аеропортів в 46 європейських країнах. Члени ACI Europe забезпечують понад 90% комерційних повітряних перевезень в Європі: 2,3 мільярда пасажирів, а також 21,2 мільйона тонн вантажів і 25,7 мільйона повітряних перевезень за підсумками 2018 року.

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Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Міжнародні авіарейси з Харкова здійснюють авіакомпанії Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways та інші.

Фото: hrk.aero