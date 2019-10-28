Аеропорт Харкова відкрив рейси у Вільнюс і Познань

Міжнародний аеропорт "Харків" уперше у своїй історії відкрив рейси до столиці Литви Вільнюса і польського міста Познані.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Інавгураційні вильоти авіалайнерів міжнародного лоукост-авіаперевізника Ryanair з Харкова за двома напрямками відбулися у неділю, 27 жовтня.

"Міжнародний аеропорт "Харків" працює як над розширенням маршрутної мережі, так і над збільшенням кількості доступних пропозицій. Ми хочемо, щоб якомога більше людей могли подорожувати з нашого аеропорту, незалежно від того, студенти вони чи бізнесмени. Прямі рейси авіакомпанії Ryanair, яка пропонує квитки вартістю від 14,99 євро, - одна з кращих пропозицій для мандрівників", - прокоментував перші вильоти авіалайнерів на нових рейсах Володимир Васильченко - генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що також входить до групи DCH.

"Ми раді почати наш зимовий харківський сезон з запуску двох нових маршрутів - до Познані та Вільнюсу. Всього цієї зими від Ryanair буде працювати три напрямки перельотів з Харкова, і ми плануємо перевезти 170 тис. пасажирів. Щоб відсвяткувати появу нових рейсів, ми випустили на них акційні квитки від 14,99 євро на подорожі з сьогоднішнього дня і до березня 2020 року. Ціна дійсна до півночі 30 жовтня, тому не зволікайте", - уточнила менеджер з продажу та маркетингу Ryanair у Центральній та Східній Європі і на Балканах Ольга Павлонка.

Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Марюс Януконіc висловив упевненість, що запуск рейсу з харківського аеропорту до Вільнюса стане додатковим стимулом для розвитку туризму, сімейних і ділових зв'язків між Литвою та Україною.

"Я дуже радий, що вже четверте місто України є пов'язаним прямим рейсом зі столицею Литви Вільнюсом. Упевнений, це стане додатковим стимулом для розвитку туризму, сімейних і ділових зв'язків між Литвою та Україною. Тепер литовці зможуть зручно добиратися до другого за величиною міста України - Харкова, потужного економічного і культурного центру, а харків'яни отримають можливість ближче познайомитися з Литвою. Коли я вперше, у 2008 році, летів лайнером Ryanair, то мріяв, щоб компанія розширила свою мережу і для східних сусідів Європейського Союзу. Сьогодні це стало реальністю", - зазначив Януконіс.

Квитки на нові напрямки вже є доступними в авіакасах аеропорту, на сайті авіакомпанії Ryanair і в агентствах з продажу квитків. Перший літак з Харкова до Вільнюса полетів 27 жовтня о 9:30, рейси будуть виконуватися по середах та неділях. Тривалість перельоту - одна година 45 хвилин.

Перший літак до Познані відправився о 22:00. Ці перельоти будуть доступні по четвергах та неділях, час перебування в дорозі - 2 години 25 хвилин. Як повідомили у пресслужбі, відсьогодні у харків'ян є можливість регулярно літати без пересадок у шість польських міст; крім Познані, з аеропорту "Харків" виконуються регулярні перельоти до Варшави, Катовиць, Гданська, Кракова і Вроцлава.

Ірландська авіакомпанія Ryanair розпочала співпрацю з харківським аеропортом наприкінці березня 2019 року. У червні вона запустила пряме регулярне сполучення між Харковом і Краковом. Географія авіаперевізника охоплює понад 2 тисячі напрямків, що з'єднують 239 аеропортів 40 країн світу.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлено регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Міжнародні авіарейси з Харкова здійснюють Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways та інші.