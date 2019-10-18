Аеропорт Харкова відкрив прямі рейси до Львова, Києва і Праги

Вперше в своїй історії Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив прямі регулярні перельоти до Львова і Праги.

Про це повідомили в пресслужбі МАХ, що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Як наголошується в повідомленні, 17 жовтня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відправила перший рейс за маршрутом Харків-Прага.

Як повідомили в пресслужбі, перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень - по четвергах і неділях. Вартість квитків в одну сторону без урахування багажу - від 1501 грн, час перебування авіалайнера в дорозі становитиме 2 години 35 хвилин.

Увечері цього ж дня SkyUp Airlines відправила перший прямий регулярний рейс за маршрутом Харків-Львів. Надалі перельоти будуть виконуватися в ці ж дні за ціною від 639 грн. Квитки на цих напрямках доступні на сайті skyup.aero, а також в авіакасах аеропорту і в агентствах з продажу квитків.

Раніше авіакомпанія SkyUp Airlines і аеропорт Ярославського запустили з Харкова прямі рейси до Барселони, Ларнаки, Одеси, Ріміні й Кутаїсі.

"Наступною подією для Міжнародного аеропорту "Харків" стане відкриття лоукост-рейсів до Києва, на додаток до існуючих. Перші перельоти стануть доступні з 25 жовтня і будуть здійснюватися тричі на тиждень за ціною від 498 грн», - анонсувала компанія-оператор аеропорту "Харків" - "Нью Системс АМ", що також входить до групи DCH.

Харків'яни зможуть літати до столиці лайнерами двох авіаперевізників - МАУ і SkyUp Airlines.

Крім того, з 29 жовтня, SkyUp Airlines відновить рейси з Харкова до Шарджі (ОАЕ) за ціною від 3218 грн.

SkyUp Airlines - український лоукост-авіаперевізник, заснований 2016 року й виконує польоти з травня 2018 року. Лайнери авіакомпанії здійснюють рейси до різних європейських та східних країн з п'яти українських мегаполісів: Києва, Харкова, Львова, Одеси і Запоріжжя. Флот компанії сформовано з літаків Boeing 737-800 NG і Boeing 737-700 NG.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлено Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Фото: hrk.aero