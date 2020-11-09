Volkswagen купує американського виробника вантажівок за $3,7 мільярда

Traton Group, дочірня компанія Volkswagen з виробництва вантажівок, оголосила про купівлю свого американського конкурента, компанії Navistar International.

Про це повідомили вTraton Group, передає Укрінформ.

Traton, яка вже володіє близько 16,7% Navistar, купує решту 83,3% акцій компанії за $ 3,7 млрд. Загальна вартість американської компанії оцінюється в $ 4,4 млрд.

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