У Китаї ракета приватної компанії iSpace розбилася при запуску - ЗМІ

У Китаї ракета приватної компанії iSpace розбилася при запуску - ЗМІ

Укрінформ
Китайська приватна компанія iSpace здійснила у понеділок, 1 лютого, невдалу спробу запуску ракети-носія Hyperbola-1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.

Через декілька хвилин після запуску на космодромі у Цзюцюані, ракета розбилася. Про це стало відомо із повідомлень у соцмережах. Причина аварії наразі невідома.

Запуск ракети Hyperbola-1 став же третьою спробою запуску Китаю у 2021 році.

Зазначається, що 18 місяців тому iSpace, стала першою номінальною приватною компанією Китаю, що вивела на орбіту ракету-носій Hyperbola-1.

Минулого року після виходу на біржу 173 iSpace залучила мільйонів доларів США.

Читайте також: SpaceX перевірила двигуни ракети, що запустить іще 60 супутників Starlink

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска провела передстартовий запуск двигунів ракети-носія, яка повинна відправити на орбіту чергову партію Інтернет-супутників Starlink.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-