У Китаї ракета приватної компанії iSpace розбилася при запуску - ЗМІ

Китайська приватна компанія iSpace здійснила у понеділок, 1 лютого, невдалу спробу запуску ракети-носія Hyperbola-1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.

Через декілька хвилин після запуску на космодромі у Цзюцюані, ракета розбилася. Про це стало відомо із повідомлень у соцмережах. Причина аварії наразі невідома.

Запуск ракети Hyperbola-1 став же третьою спробою запуску Китаю у 2021 році.

Зазначається, що 18 місяців тому iSpace, стала першою номінальною приватною компанією Китаю, що вивела на орбіту ракету-носій Hyperbola-1.

Well, this one clearly didn't went in the correct direction right after launch....



China's private LSPs are perplexing easy to get to the pad and beyond, but seemingly just as difficult to get to orbit.



(https://t.co/RduRvgBOJi) pic.twitter.com/3Q50PuMtcH — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) February 1, 2021

Минулого року після виходу на біржу 173 iSpace залучила мільйонів доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска провела передстартовий запуск двигунів ракети-носія, яка повинна відправити на орбіту чергову партію Інтернет-супутників Starlink.