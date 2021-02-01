У Китаї ракета приватної компанії iSpace розбилася при запуску - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.
Через декілька хвилин після запуску на космодромі у Цзюцюані, ракета розбилася. Про це стало відомо із повідомлень у соцмережах. Причина аварії наразі невідома.
Запуск ракети Hyperbola-1 став же третьою спробою запуску Китаю у 2021 році.
Зазначається, що 18 місяців тому iSpace, стала першою номінальною приватною компанією Китаю, що вивела на орбіту ракету-носій Hyperbola-1.
Well, this one clearly didn't went in the correct direction right after launch....— Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) February 1, 2021
China's private LSPs are perplexing easy to get to the pad and beyond, but seemingly just as difficult to get to orbit.
(https://t.co/RduRvgBOJi) pic.twitter.com/3Q50PuMtcH
Минулого року після виходу на біржу 173 iSpace залучила мільйонів доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска провела передстартовий запуск двигунів ракети-носія, яка повинна відправити на орбіту чергову партію Інтернет-супутників Starlink.