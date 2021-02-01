SpaceX перевірила двигуни ракети, що запустить іще 60 супутників Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска провела передстартовий запуск двигунів ракети-носія, яка повинна відправити на орбіту чергову партію Інтернет-супутників Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттер.

«Передстартовий запуск двигунів завершено. Поставили мету: запустити 60 супутників Starlink у вівторок, 2 лютого, з космодрому у Флориді», - заявили у SpaceX.

У компанії додали, що сам запуск ракети-носія запланований на 13:19 год. за київським часом.

Також у SpaceX додали, що наразі її співробітники спостерігають за погодними умовами в районах запуску та приземлення ракети-носія.

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Як повідомлялося, 24 січня SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики - запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare. На борту космічного корабля було 133 комерційні та державні космічні супутники і 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією. Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаженням.