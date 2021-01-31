Spacex планує повторити власний рекорд доставки супутників

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує 1 лютого доставити на орбіту Землі 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Everyday Astronaut.

Зазначається, що це 107-й запуск ракет покоління Falcon.

При запуску буде використовуватися ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала 7 подібних місій.

Запуск відбудеться з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Навантаження ракети становитиме 15, 600 кг.

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Як повідомлялося, 24 січня SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики - запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare. На борту космічного корабля було 133 комерційні та державні космічні супутники та 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаженням.