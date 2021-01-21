Супутниковий інтернет від SpaceX тепер доступний у Канаді та Британії

Супутниковий інтернет від SpaceX тепер доступний у Канаді та Британії

Укрінформ
Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска розширив зону тестування технології до Канади та Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«На півночі США і в Канаді, а тепер і у Британії ми зосереджені на сільських та віддалених районах, де немає легкого доступу до оптоволокна або кабелю», - сказав інженер SpaceX Джессі Андерсон.

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У Канаді компанія фокусується на сільських та віддалених районах, що мають складнощі з доступом до дротового Інтернету.

Зазначається, що першими технологію отримала спільнота корінних народів у містечку Пікангікум (Онтаріо, Канада). Населення міста складає до 3 ти. осіб. Набори для підключення доставили літаком.

Нещодавно Starlink отримав дозвіл розпочати діяльність у Великій Британії, де ціна місячної підписки становить 89 фунтів стерлінгів, а вартість набору для підключення - 439 фунтів стерлінгів..

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Компанія SpaceX встановила вже понад тисячу супутників для Starlink та продовжує розширювати покриття. Наразі очікуються дозволи від регуляторів інших країн. Зокрема, компанія зареєстрована в Австрії, Австралії, Аргентині, Бразилії, Франції, Чилі, Колумбії, Німеччині, Греції, Ірландії, Італії, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Філіппінах, ПАР та Іспанії.

Зазначається, що SpaceX також надіслала запит на доступ до ринків Японії, у планах - Індія та Кариби.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня важка ракета-носій Falcon 9 з 17-ю партією із 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тис.

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