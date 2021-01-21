Супутниковий інтернет від SpaceX тепер доступний у Канаді та Британії

Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска розширив зону тестування технології до Канади та Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«На півночі США і в Канаді, а тепер і у Британії ми зосереджені на сільських та віддалених районах, де немає легкого доступу до оптоволокна або кабелю», - сказав інженер SpaceX Джессі Андерсон.

Читайте також: SpaceX запускатиме надважкі ракети Starship з нафтових платформ

У Канаді компанія фокусується на сільських та віддалених районах, що мають складнощі з доступом до дротового Інтернету.

Зазначається, що першими технологію отримала спільнота корінних народів у містечку Пікангікум (Онтаріо, Канада). Населення міста складає до 3 ти. осіб. Набори для підключення доставили літаком.

Нещодавно Starlink отримав дозвіл розпочати діяльність у Великій Британії, де ціна місячної підписки становить 89 фунтів стерлінгів, а вартість набору для підключення - 439 фунтів стерлінгів..

Читайте також: Falcon 9 стартувала на орбіту із 60 супутниками Starlink

Компанія SpaceX встановила вже понад тисячу супутників для Starlink та продовжує розширювати покриття. Наразі очікуються дозволи від регуляторів інших країн. Зокрема, компанія зареєстрована в Австрії, Австралії, Аргентині, Бразилії, Франції, Чилі, Колумбії, Німеччині, Греції, Ірландії, Італії, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Філіппінах, ПАР та Іспанії.

Зазначається, що SpaceX також надіслала запит на доступ до ринків Японії, у планах - Індія та Кариби.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня важка ракета-носій Falcon 9 з 17-ю партією із 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тис.