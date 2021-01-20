Falcon 9 стартувала на орбіту із 60 супутниками Starlink

Falcon 9 стартувала на орбіту із 60 супутниками Starlink

Фото, відео
Укрінформ
Важка ракета-носій Falcon 9 з черговою партією із 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії SpaceX у Твіттері.

До цього компанія кілька разів відкладала запуск ракети-носія Falcon 9 через несприятливі погодні умови.

Запуск відбувся зі стартового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Читайте також: SpaceX вивела на орбіту турецький супутник

Це вже 17-е виведеня на орбіту групи супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

Попередня партія із 60 супутників Starlink була запущена 24 листопада минулого року.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.

Фото: SpaceX

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-