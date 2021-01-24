SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики
Відео
Укрінформ
Компанія SpaceX сьогодні здійснила запуск ракети Transporter-1 SmallSat Rideshare.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сама компанія у мережі Твіттер.
"Полетіла", - йдеться у відеоповідомленні.
Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
Як повідомлялося, на борту космічного корабля - 133 комерційні та державні космічні супутники та 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, що будь-коли було доставлено на орбіту однією місією.
Ракета має доставити на орбіту супутники від 30 клієнтів. Також цей запуск вважається рекордним в історії космонавтики за корисним навантаженням.