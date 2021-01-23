Наймасовіший запуск Falcon 9 перенесли на завтра
Укрінформ
Запланований на сьогодні запуск американської багаторазової ракети-носія Falcon 9 з найбільшою в історії кількістю супутників перенесли на неділю, 24 січня.
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила компанія-розробник SpaceX.
"Через несприятливу погоду ми відмовляємося від сьогоднішнього запуску; команда продовжить зворотний відлік до T-30 секунд для збору даних. Ще одна спроба запуску можлива завтра, 24 січня», - йдеться у повідомленні.
Раніше планувалося, що запуск відбудеться 23 січня о 16:40.
Ракета повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники від 30 клієнтів SpaceX загальною масою більше п'яти тонн. Це наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.