Наймасовіший запуск Falcon 9 перенесли на завтра

Запланований на сьогодні запуск американської багаторазової ракети-носія Falcon 9 з найбільшою в історії кількістю супутників перенесли на неділю, 24 січня.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Через несприятливу погоду ми відмовляємося від сьогоднішнього запуску; команда продовжить зворотний відлік до T-30 секунд для збору даних. Ще одна спроба запуску можлива завтра, 24 січня», - йдеться у повідомленні.

Раніше планувалося, що запуск відбудеться 23 січня о 16:40.

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Ракета повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники від 30 клієнтів SpaceX загальною масою більше п'яти тонн. Це наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.