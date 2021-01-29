Мінцифри та венчурний фонд QPDigital співпрацюватимуть для розвитку українського IT-ринку

Міністерство цифрової трансформації України та венчурний фонд QPDigital підписали меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства з розвитку в Україні передових напрямків IT-діяльності: штучного інтелекту, блокчейну та геймдеву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Особливість нашого співробітництва з QP Digital полягає в тому, що компанія не просто інвестує в стартапи таких трендових технологій та індустрій, як AI, GameDev, Blockchain (штучний інтелект, розробка ігр, блокчейн - авт.), а й інвестує у вертикалі Deep & Spacetech ("глибокі" та космічні технології - авт.). Разом з QP Digital ми будемо навчати фінансової та інвестиційної грамотності студентів провідних технічних вишів України та плануємо запуск освітнього проєкту. Сподіваюсь, що завдяки нашій співпраці в Україні з'явиться ще більше «єдинорогів», таких як Grammarly, People.ai, GitLab», - заявив заступник міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT Борняков.

Меморандум передбачає, зокрема, співпрацю з метою збільшення частки української IT-індустрії на світовому ринку та залучення зовнішніх інвестицій. Також одним з основних напрямів стане розвиток освіти і науки в галузі IT та створення сучасної інноваційної інфраструктури. Таке взаємовигідне співробітництво сторін має сприяти створенню зручних умов для розвитку внутрішнього IT-ринку, що зможе конкурувати зі світовими компаніями.

«Я вважаю, що Україна готова до того, щоб запускати стартапи тут і зараз, тому що критична маса розумних і талановитих програмістів тут вже є. Ми разом з Мінцифрою будемо працювати над тим, щоб компанії працювали не тільки на експорт, а насамперед для внутрішнього ринку», - зауважив директор QP Digital Денис Вальвачев. Також він вважає, що покращувати IT-екосистему особливо важливо під час пандемії.

Наразі представники QPDigital долучилися до створення стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні (форсайт). Далі планується спільно проводити форуми для розробників й запустити освітній проєкт про інвестиції та стартапи.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України створює робочу групу, яка розроблятиме стратегію розвитку сфери віртуальних активів. До роботи в групі залучать підприємців української криптоіндустрії та представників влади.