У Мінцифри працюватимуть над стратегією розвитку сфери віртуальних активів

Міністерство цифрової трансформації України створює робочу групу, яка розроблятиме стратегію розвитку сфери віртуальних активів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що до роботи в групі залучать підприємців української криптоіндустрії та представників влади. Робоча група створюється з метою отримання системної та узгодженої відповіді щодо розвитку ринку віртуальних активів з урахуванням різних факторів і позицій професійних учасників цієї індустрії.

«Створення робочої групи за участю професійних учасників індустрії та представників Мінцифри є конструктивною взаємодією держави та ринку. Переконаний, що такий формат співпраці дозволить дослідити ефективні сценарії розвитку сфери віртуальних активів та посилити конкурентні переваги вітчизняного ринку віртуальних активів на міжнародній арені», - зауважив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Читайте також: Мінцифри оприлюднило дворічний план співпраці з ЄС у сфері електронних послуг

Мінцифри також проведе дослідження ринку віртуальних активів за новітньою методологією форсайту. У ході дослідження будуть визначені основні тренди, які формують майбутнє ринку віртуальних активів, та характер їхнього впливу. Результатом форсайту буде спільна стратегія розвитку ринку віртуальних активів в Україні.