Мінцифри оприлюднило дворічний план співпраці з ЄС у сфері електронних послуг

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило робочий план співпраці з Європейським Союзом у сфері електронних довірчих послуг, втілювати який відомство буде впродовж двох наступних років.

Як передає Укрінформ, звіт опубліковано на сайті відомства.

«Взаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС розширить можливості громадян та бізнесу. Саме тому команда Мінцифри працює над тим, щоб ключові компоненти української системи електронних довірчих послуг були сумісні з відповідними компонентами системи ЄС. Це дозволить забезпечити українців доступними електронними довірчими послугами», - розповіла заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Як зазначається, і для Євросоюзу, і для України це передбачає можливість здійснювати транскордонні транзакції з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) зі свого комп'ютера чи смартфона без зайвих зусиль та витрат. Громадяни зможуть отримувати публічні послуги онлайн у країнах-членах ЄС за допомогою українського КЕП, а підприємці - укладати онлайн-контракти за допомогою власних таких підписів та перевіряти електронні підписи, створені іноземцями.

Міністерство вже почало здійснювати перші кроки до взаємного визнання електронних довірчих послуг. Зокрема, Мінцифри взяло участь у спільному пілотному проєкті з Естонією — одним із лідерів у сфері електронного урядування в ЄС щодо транскордонного електронного підпису. У результаті з’явиться технічна можливість перевіряти е-підпис Естонії в Україні і навпаки.

Запит про укладення двосторонньої угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг Мінцифри надіслало до Євросоюзу у 2019 році.