Український іонно-плазмовий двигун має вдвічі більший ресурс, ніж аналоги – розробники

Іонно-плазмовий двигун, створений у Харкові науковцями Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського та компанією FED, на відміну від існуючих аналогів має вдвічі більший ресурс.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів керівник лабораторії плазмових двигунів Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського Андрій Лоян.

«У нашому виробі застосовані ноу-хау, які на сьогодні не доступні нашим конкурентам. Це і MSL-перетворення координат, центрально-розміщений катод, високий градієнт магнітного поля, і це далеко не все, що дає суттєве покращення параметрів тяги, ККД і ресурсу. Наш двигун, однозначно, має двічі більший ресурс, ніж будь-який існуючий на планеті. Унікальний. Такого двигуна в космосі ще немає», – заявив Лоян.

Від травня 2020 року двигун тестують у лабораторії на спеціальному обладнанні, зокрема, у вакуумній камері, де імітуються умови космосу.

«Це й ударні навантаження при перевезенні, й ударні навантаження під час запуску, вплив біляземної плазми, вплив вакуумного простору, вплив іонного пучка під час самої роботи. Проходить повний цикл теплових, термовакуумних випробувань – абсолютно весь комплекс», - пояснює Лоян.

Харківський двигун можна встановити на будь-яку космічну техніку. Його призначення – корекція орбіти, орієнтація супутника, а ще двигун можна використовувати як маршевий – для дальніх місій на планети чи астероїди.

За прогнозом голови правління товариства FED, що виступила інвестором проєкту, Віктора Попова, випробування мають завершитися в 2022 році.

Детальніше про харківську розробку можна прочитати в розгорнутому матеріалі Укрінформу.