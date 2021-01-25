У Харкові показали, як випробовують іонно-плазмовий двигун для космосу

Протягом двох років Харківський машинобудівний завод «ФЕД» спільно з вченими аерокосмічного університету провадить роботи по виготовленню двигуна для космосу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Крім того, фахівці створили нову унікальну систему охолодження супутників.

Раніше президент асоціації "Укравіапром" і директор заводу "ФЕД" Віктор Попов заявляв, що виготовили перший у світі український іонно-плазмовий двигун.

За його словами, над створенням нової системи охолодження супутників, в тому числі й для міжпланетних перельотів за замовленням Міжнародного космічного агентства, працювали п'ять років: "Протягом цього тривалого часу ми відпрацювали не тільки конструкцію, а й технології, та вже здійснили комплектування двох супутників Європейського космічного агенства за замовленням американської компанії".

У Харкові випробовують нову розробку іонно-плазмового двигуна для космосу / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Система охолодження "принципово нова. Вона буде розповсюджена і на охолодження Місячних модулів і так далі, тому є велика перспектива", — додав директор заводу "ФЕД".