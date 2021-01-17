У Харкові випробували вітчизняний іонно-плазмовий космічний двигун

Упродовж двох років Харківський машинобудівний завод "ФЕД" спільно з вченими Харківського авіаційного інституту створювали космічні іонно-плазмові двигуни, а наприкінці 2020 року провели випробовування.

Про це, передає Укрінформ, в ефірі Суспільного розповів президент асоціації "Укравіапром" і директор заводу "ФЕД" Віктор Попов.

"Буквально наприкінці року ми провели випробовування. Я б сказав, що ми виготовили перший у світі український іонно-плазмовий двигун", — повідомив Попов.

За його словами, крім двигунів фахівці створили нову систему охолодження супутників: "Самі супутники вже перебувають на монтажному комплексі стартового майданчику".

Науковець розповів, що п'ять років працювали над створенням нової системи охолодження супутників, в тому числі й для міжпланетних перельотів за замовленням Міжнародного космічного агенства. "Протягом цього тривалого часу ми відпрацювали не тільки конструкцію, а й технології, та вже здійснили комплектування двох супутників Європейського космічного агенства за замовленням американської компанії", — зазначив Попов.

За його словами, всі старти суворо розраховані: "Тож ми чекаємо на політ. Коли це все станеться, ми всюди напишемо "Харків у космсі! Знову у космосі!" До того ж у міжнародному космосі".

"Система охолодження "принципово нова. Вона буде розповсюджена і на охолодження Місячних модулів і так далі, тому є велика перспектива", — додав директор заводу "ФЕД".

За його словами, до створення систем залучені як українські, так й іноземні фахівці: "У нас тривають перемовини, ми обговорюємо умови контракту на 34 супутники".

"Створення двигунів та системи охолодження відкривають для Харкова вихід на світовий ринок. Не встигли ми закінчити два проєкти, як вже отримали пропозиції від Туреччини, Китаю, Німеччини", - відзначив Попов.

За його словами, також отримали від В’єтнаму замовлення на 100 іонно-плазмових двигунів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 cічня президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов розповів в єфірі "Суспільного, що Харківське державне авіаційне-виробниче підприємство (Харківський авіазавод), що перебуває у вкрай тяжкому фінансовому стані, може отримати замовлення на 8 літаків для військових.

За словами Попова, указ про замовлення машин має підписати президент, що надасть колосальний поштовх вітчизняному авіаційному заводу.

Фото: NASA