Харківський авіазавод чекає замовлення 8 літаків Ан-74 для військових – Укравіапром

Харківське державне авіаційно-виробниче підприємства (Харківський авіазавод), що перебуває у вкрай тяжкому фінансовому положенні, може отримати замовлення на 8 літаків для військових.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Суспільного розповів президент Асоціації «Укравіапром» Віктор Попов.

«Ми маємо попередні листи та побажання наших військових про замовлення восьми літаків. Це чотири патрульні літаки для Військово-морської авіації та чотири для Міноборони у вигляді транспортних. І сьогодні (15 січня - ред.) було прийнято рішення за дорученням Президента у цьому ж місяці до 1 лютого провести засідання РНБО з авіації, де передбачити для ХАЗу обов'язкове розміщення цього держоборонзамовлення», — сказав Попов.

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Він пояснив, що замовлення стосується будівництва восьми літаків Ан-74. Підприємство може добудувати частину літаків, які стоять на заводі як незавершені.

За словами Попова, указ про замовлення машин має підписати президент.

«Це має закінчитися указом президента і це, я упевнений, дасть колосальний поштовх нашому рідному авіаційному заводу», — зазначив Попов.

Попов наголосив, що виведення підприємства з банкрутства можливе за умови, прийняття закону про списання боргів і формування держоборонзамовлення.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на нараді за участю представників центральних органів виконавчої влади, керівництва ДК "Укроборонпром" та окремих підприємств з його складу заявив, що літаки Ан-74 виробництва Харківського авіазаводу мають бути включені до оборонного держзамовлення в інтересах Збройних сил України.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (або Харківський авіаційний завод, ХАЗ) - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків.

Упродовж 2012-2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило у 2014 році. За інформацією Попова, на авіазаводі 3,6 млрд грн боргів, 2 млрд грн з яких — борги з облігацій, близько 800 млн грн — борги перед комерційними структурами, 256 млн грн — зарплатна заборгованість.

У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Керівник уряду заявив, що робоча група під керівництвом Уруського напрацює план розвитку авіазаводу.

У вересні 2020 року президент Асоціації «Укравіапром» Віктор Попов в інтерв'ю Укрінформу заявив, що ХАЗ після підписання у 2017 році договору з американською компанією Oriole Capital Group не отримав ніяких фінансових інвестицій, натомість змушений був припинити переговори з іншими потенційними партнерами щодо модернізації літаків Ан-74.