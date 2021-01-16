Літаки Ан-74 мають бути включені до оборонного держзамовлення - Уруський

Для покращення фінансового стану ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство" та забезпечення інтересів ЗСУ літаки Ан-74 мають бути включені до державного оборонного замовлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Фейсбуці.

Він зазначив, що про це йшлося під час наради за участю віцепрем'єр-міністра, представників центральних органів виконавчої влади, керівництва ДК "Укроборонпром" та окремих підприємств з його складу.

"За результатами наради було прийнято ряд рішень, які стосуються важливості включення до державного оборонного замовлення постачання літаків Ан-74 в інтересах Збройних Сил України, проведення законодавчих ініціатив щодо покращення фінансового стану ДП "ХДАВП", внесення змін до законодавства України з питань ціноутворення продукції військового призначення та авансування державних контрактів за державним оборонним замовленням", - написав Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (або Харківський авіаційний завод, ХАЗ) - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків.

Протягом 2012-2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році. Станом на 1 березня 2020 року сума заборгованості заводу перед працівниками становить понад 207 млн грн.

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У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Керівник уряду заявив, що робоча група під керівництвом Уруського напрацює план розвитку авіазаводу.

У вересні 2020 року президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" (Харків) Віктор Попов в інтерв'ю Укрінформу заявив, що ХАЗ після підписання в 2017 році договору з американською компанією Oriole Capital Group не отримав ніяких фінансових інвестицій, натомість змушений був припинити переговори з іншими потенційними партнерами щодо модернізації літаків Ан-74.