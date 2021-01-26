Назвали імена перших космічних туристів, які на ракеті Маска полетять на МКС
Як передає Укрінформ, їхні імена опублікували на офіційному сайті Axiom.
Так, окрім колишнього астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегріа, який очолить місію, у космічну подорож вирушать інвестори з США та Канади Ларрі Коннор та Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021
Commander Michael López-Alegría
Mission Pilot Larry Connor
Mission Specialist Mark Pathy
Mission Specialist Eytan Stibbe
Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj
Як повідомлялося, Американська компанія Axiom Space підписала зі SpaceX Ілона Маска контракт на доставку приватних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).
Місія, призначена на другу половину 2021 року, передбачає проживання екіпажу на борту МКС протягом щонайменше восьми днів, щоб випробувати на собі стан невагомості.
Axiom Space планує доставляти туристів на орбітальний комплекс до двох разів на рік, в залежності від можливостей NASA та інших партнерів по експлуатації станції.
Фото: NASA