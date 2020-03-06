Axiom підписала контракт зі SpaceX на доставку туристів на МКС

Американська компанія Axiom Space підписала зі SpaceX Ілона Маска контракт на доставку трьох приватних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомляється на сайті Axiom.

"Axiom підписала контракт зі SpaceX на здійснення польоту корабля Crew Dragon, який доставить на Міжнародну космічну станцію і назад командира, професійно підготовленого Axiom, і трьох приватних астронавтів", - йдеться у повідомленні.

Місія, призначена на другу половину 2021 року, передбачає проживання екіпажу на борту МКС протягом принаймні восьми днів, щоб випробувати на собі стан невагомості.

"Це буде перша з багатьох місій на МКС під управлінням Axiom", - зазначив генеральний директор компанії Майкл Суффредіні.

Компанія підписала угоду про партнерство з Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Axiom Space планує доставляти туристів на орбітальний комплекс до двох разів на рік, в залежності від можливостей NASA і інших партнерів по експлуатації станції.

Крім цього, Axiom збирається паралельно збирати власну космічну станцію, яка фінансуватиметься з різних комерційних джерел.

Фото: axiomspace.com