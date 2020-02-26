SpaceX у Лос-Анджелесі будуватиме кораблі для польотів на Марс

Міська рада Лос-Анджелеса у вівторок схвалила дозвіл американській компанії SpaceX на довгострокову оренду площ під будування космічних кораблів Starship, призначених для польотів на Марс.

Про це поінформували в офісі члена міської ради Джо Бускаїно, повідомляє Los Angeles Times.

“Міська рада Лос-Анджелеса у вівторок надала дозвіл компанії під керівництвом Ілона Маска використовувати майданчик на острові Термінал у порту для будування аерокосмічних частин”, - йдеться у повідомленні.

SpaceX орендуватиме 12,4 акрів (близько 5 га) в порту Лос-Анджелеса з можливістю збільшити цю територію до 19 акрів (7,6 га) у майбутньому. Орендна плата визначена в розмірі 1,7 млн доларів на рік і буде підвищуватися відповідно до індексу споживчих цін.

У межах проєкту буде створено 130 робочих місць.

Компанія заявила, що оновить деякі будівлі, а також може встановити тимчасову конструкцію, подібну до намета.

Як зазначається, територія використовуватиметься для інженерних, виробничих, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на Starship, заявив Бускаїно.

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"Це здається божевіллям, що ми зараз у 2020 році готуємось відправляти людей на Марс, і це станеться на нашому задньому дворі, в Сан-Педро... Ми перетворюємось в космічний порт", - сказав він.

SpaceX шукала відповідне місця біля води, оскільки космічний корабель та деталі, які він планується побудувати, будуть занадто великими для перевезення автотранспортом. З часом їх потрібно буде перемістити на місце старту, яке може бути в Техасі чи Флориді, по воді.

Перший запуск апарату SpaceX Starship планується здійснити у 2022 році.