Європейська ракета-носій Ariane 5, яка стартувала 19 лютого з космодрому Куру у Французькій Гвіані, успішно вивела на орбіту японський і південнокорейський супутники.

Про це повідомляє NASASpaceflight.com.

“Ariane 5 стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані в Південній Америці, в рамках місії були виведені (на орбіту - ред.) супутник GEO-KOMPSAT-2B та JCSAT-17 Південної Кореї і Японії”, - йдеться у повідомленні.

Європейська ракета Ariane 5 вивела на орбіту два супутники/Фото: Arianspace

Як зазначає Yonhap, космічний апарат GEO-KOMPSAT 2B Корейського аерокосмічного дослідницького інституту (KARI) призначений для моніторингу довкілля. Його маса складає 3,4 тонни.

Очікується, що супутник вийде на останню геостаціонарну орбіту приблизно за два тижні і почне виконувати свою місію у жовтні.

Супутник зв'язку JCSAT 17 компанії SKY Perfect JSAT оснащений транспондерами в діапазонах С, Ku і S для надання послуг телемовлення і забезпечення мобільним зв'язком Східної Азії. Його маса становить 5,8 тонни.

Instant replay: watch #Ariane5 lift off on #Arianespace’s third mission of 2020, carrying the JCSAT-17 and GEO-KOMPSAT-2B satellites to GTO! #VA252 pic.twitter.com/g3gMFzb58a — Stéphane Israël (@arianespaceceo) February 18, 2020

Ракета Ariane 5 просувається на ринку французькою компанією Аrianespace. Це вже третій комерційний запуск Arianespace з початку року.

Як відомо, Ariane 5 — одноразова європейська ракета-носій сімейства Ariane, призначена для виведення корисного навантаження на низьку опорну орбіту (LEO) або геоперехідну орбіту (ГПО).

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Проєкт підтримується Європейським космічним агентством (ЄКА), основний підрядник — European Astrium Space Transportation (EADS).

Запуски відбуваються з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Розробка Ariane 5 зайняла 10 років та коштувала $7 млрд.

Фото: Arianspace