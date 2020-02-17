SpaceX вивела на орбіту 60 супутників Starlink задля роздачі інтернету

Аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті.

Про це інформує сайт Space.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

"SpaceX успішно запустила на орбіту ще одну партію з 60 супутників Starlink, 17 лютого", - йдеться у повідомленні. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, супутники у космос вивела ракета-носій Falcon 9.

Це вже п’ята місія з виводу супутників Starlink у космос, їхня загальна кількість на орбіті тепер складає 300.

Загалом SpaceX планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тисяч супутників Starlink, в майбутньому їх може стати більше.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.

Фото: SpaceX