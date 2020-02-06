SpaceX пропонує в оренду місця на Falcon 9, вартість - від $1 мільйона

Американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.

Про це повідомляє TechCrunch.

«Компанія SpaceX запустила новий онлайн-сервіс для бронювання місця в ракеті Falcon 9…», - йдеться у публікації.

Сервіс, про який компанія оголосила торік, розрахований на тих користувачів, у яких немає фінансових можливостей для оренди цілої ракети, запуск якої може обійтися в понад $60 млн.

Ціни на послуги, які SpaceX пропонує через веб-сайт, стартують від 1 мільйона доларів за вантаж до 200 кг. За кожний додатковий кілограм потрібно буде доплатити $5.

На онлайн-сервісі можна вибрати необхідний тип орбіти, куди потрібно доставити супутник (сонячно-синхронна орбіта, низька навколоземна орбіта або полярна). Також потрібно вказати максимально ранню дату польоту. На сьогодні доступні дати починаючи з червня 2020 року.

Далі необхідно вказати загальну масу вантажу, після чого сайт розрахує орієнтовну вартість. Користувачу також вкажуть, які ракети доступні, і терміни, коли їх планують запустити у космос.

Як зазначає видання, є також функція дозаправки – у випадку, якщо запускається апарат, оснащений власною тягою, є страховка та багато чого іншого. Додаткові функції можуть збільшити ціну запуску до $2 мільйонів.

Депозит, який сплачується одразу після оформлення заявки, становить $5 тисяч, його можна оплатити карткою безпосередньо на онлайн-сервісі. Після цього залишок вартості буде розділений на три платежі.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 мікросупутниками системи Starlink для забезпечення високошвидкісного доступу в інтернет.