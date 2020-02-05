Трамп у Конгресі: Америка має першою встановити свій прапор на Марсі

Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає поновлення присутності людей на Місяці, а також висадку першими американських астронавтів на Марсі.

З відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підтверджуючи нашу спадщину вільної нації, ми повинні пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях", - наголосив американський президент.

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У цьому контексті він звернувся до Конгресу з проханням "профінансувати програму" щодо освоєння Космосу.

"Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці мають стати американські астронавти, щоби використати це як стартовий майданчик для того, аби Америка стала першою нацією, яка поставить свій прапор на Марсі", - заявив глава Білого дому.

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Крім того, Трамп нагадав, що його указом у країні були створені Космічні війська США.

Як повідомлялося, Конгрес США ухвалив закон про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено створення космічних військ. У перший рік вони налічуватимуть близько 200 осіб, їхній річний бюджет становитиме 40 мільйонів доларів.

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У доповіді Пентагону в лютому цього року ішлося про те, що Китай і Росія доклали значних зусиль для розробки технологій, які б дали їм можливість "руйнувати або знищувати супутники Сполучених Штатів та їхніх союзників в умовах кризи чи конфлікту".

21 грудня Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік, який, зокрема, забезпечує фінансування космічних сил США.